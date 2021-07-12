انخفاض الطلب يهبط بأسعار منتجات الأعلاف

شهدت أسعار خامات الأعلاف تراجعا ملحوظا مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة وتيرة التخلص من القطعان وهدوء عمليات البيع.

وانخفض طن الذرة المستوردة برازيلى – أرجنتينى بقيمة 130 جنيها ليسجل 5250 جنيها بدلا من 5380 جنيها وتراجعت الذرة الأوكرانى بنفس القيمة لتسجل 5280 جنيها فى الأسواق العالمية .

وأكد تجار لـ«المال» أن أسعار الخامات فى السوق المحلية تشهد حالياً هبوطا ملحوظا مع هدوء عمليات السحب قبل عيد الأضحى بنسبة %2.5 وانتظار المتعاملين لاتجاهات السوق لما بعد العيد ويتم الاعتماد على مكونات وخامات هذه المحاصيل فى إنتاج العلف بصورته النهائية .

وأشار التجار إلى أن سعر كسب الصويا بروتين %46 تراجع بقيمة 100جنيه ليسجل 7900جنيه بدلا من 8000 جنيه، دون احتساب تكلفة النقل، وسجل بروتين %44 نحو 7700جنيه مقابل 7800 جنيه بينما استقر طن فول الصويا المستورد عند 11800جنيه، فيما يبلغ سعر الطن المحلى 11300جنيه أوضح التجار أن سعر كسب العباد المستورد نسبة بروتين %36 يصل إلى 6300جنيه، وسجل طن الردة زيادة 4800جنيها،بينما سجل طن الجلوتين المستورد 14500جنيها.

يذكر إن أسعار فول الصويا والذرة ارتفعت إلى مستويات عالية لم يشهدها العالم منذ ثمانى سنوات بعد مكاسب حققتها، تأثرا بالتغيرات المناخية والطقس السيئ الذى تسبب فى الجفاف فى عدد من البلدان المنتجة لفول الصويا خاصة كندا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وفرنسا.

عبد العزيز السيد : تراجع مؤقت بسبب موسم العيد .. وستعاود الارتفاع

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، لـ «المال» إن انخفاض أسعار خامات العلف الحالى مؤقت نتيجة اقتراب عيد الأضحى ولكنها ستعاود الصعود عقب اجازة الأعياد مشيرا إلى أن أعلاف الدواجن محليا تتراوح حاليا بين 8000 إلى 8400 جنيه.

تستورد مصر %70 من خامات الأعلاف من الخارج مثل الذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا.

وطبقا لبيانات وزارة الزراعة فإن إجمالى إنتاج الذرة فى مصر يصل إلى نحو 3 ملايين طن موزعة بين الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة.