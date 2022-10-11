انخفاض الطلب العالمي على النقل بالحاويات بنسبة 4.2% خلال أغسطس الماضي

أكد تقرير عن حجم التجارة بالحاويات بوجود انخفاض الطلب العالمي على النقل من خلال الحاويات خلال أغسطس الماضي بنسبة 4.2%، وذلك على أساس سنوي.

جاء ذلك عبر تقرير لشركة ” Drewry’s World Container ” المتخصصة في أعمال النقل البحري العالمي، أن الطلب على الحاويات سجل أضعف شهر من حيث الطلب على النقل بالحاويات منذ بداية 2020 .

وأكد التقرير أنه من الواضح أن الطلب العالمي يضعف بسرعة كبيرة، حيث من المتوقع أن يحدث انخفاضات مستمرة في أسعار النوالين، وبالتالي فانه من المتوقع أن يحدق ارتفاعا في الإبحار الفارغ ” بمعنى أن السفينة تبحر وبها فراغات أكثر وليست محجوزة لمصدرين أو مستوردين “، بالاضافة الى وقف العديد من الخدمات، وخاصة التجارة عبر المحيط الهادئ .

وذكر التقرير أن مؤشر Drewry’s World Container Index (WCI) والذي يقيس أسعار النوالين اسبوعيا، أن سعر نقل الحاويات انخفض الأسبوع الماضي الى أقل من 4 الآف دولار، وذلك للمرة الاولى منذ ديسمبر 2020، وذلك على معظم الخطوط العالمية، وذلك بالرغم من حدوث انخفاض آخر الاسبوع قبل الماضي بنسبة 8% على أساس سنوي.

كما ذكر التقرير أن المؤشرات الخاصة بأسعار النوالين وايجار السفن تواجه انخفاضات مستمرة، وذلك ليس فقط في شمال أوروبا ولكن أيضًا في معظم الأسواق.

بدوره علق المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، أن هناك موجه من الانخفاض على الطلب على النقل البحري عالميا، وذلك ناتجا عن ضعف التجارة العالمية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الحرب الاوكرانية الروسية لم تكن السبب الرئيسي في هذا التراجع في الطلب على النقل البحري، بل ان الفترة التي لحقت تعافي من كورونا شهدت زيادة كبيرة في النقل على التجارة من الصين الى باقي دول العالم، حتى أن معظم الدول المستورة قامت بتخزين العديد من السلع تحسبا لإنخفاض المعروض عالميا.

وتوقع انخفاضات في أسعار النوالين نتيجة هذا التراجع في الطلب على التجارة والنقل البحري على مختلف الخطوط العالمية.