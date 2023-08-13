انخفاض الصويا 1000 جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 13-8-2023

واصلت أسعار أعلاف الدواجن والخامات التراجع اليوم الأحد 13- 8-2023 وتأرجح الطن بين 19600 إلى 20500 جنيه لبادي التسمين للدواجن وأعلاف المواشي 13000 جنيه و14000 جنيه وأعلاف البط 17000 جنيه وعلف الأرانب 13000 جنيه وأعلاف دواجن البياض 17000 جنيه وعلف الرومي 22000 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12800 جنيه بدلا من 13000 جنيه وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

وأشار التجار إلي أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11000 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13500 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” انخفض إلى 26000 بدلا من 27000 جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 27000 بدلاً من 28000 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9850 جنيها والردة 8000 جنيه بدلا من 8800 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 48500 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه .

وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 12800.

وقال التجار إن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الغفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه و 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وأضاف السيد أن تفاوت أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.