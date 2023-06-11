انخفاض الصويا.. أسعار الأعلاف اليوم الأحد 11-6-2023

انخفضت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأحد 11-6 -2023 بنحو 600 جنيه في الطن طبقا لعدد من المصانع وتراوحت أسعار الطن بين 22200 إلى 23000 جنيه للطن لنوع البادي المخصص للتسمين حسب المصنع وعلف المواشي 15500 جنيه للطن وعلف البط 18500 جنيه وأعلاف دواجن إنتاج البيض 18000 للطن وأعلاف السمك 28500 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجل 13000 جنيه وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10800 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13700 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” سجل 32 ألف جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 33 ألف جنيه للمحلي والمستورد بتراجع 500 جنيه وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والمستورد 28800 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 11000 جنيه والردة 11000 جنيه.

وألمح التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 46000 جنيه للمحلي والردة المحلية 11000 ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 10500 جنيه وكسر الصويا 17000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 13200 جنيه والذرة البيضاء المحلية 13300.

وأشار التجار إلي أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22 ألف جنيه و23 ألف جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وقال السيد إن تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأشار السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.