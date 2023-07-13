انخفاض الصويا.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 13-7-2023

تفاوتت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 13- 7-2023 بقيمة 100 و500 جنيه، وتأرجح الطن بين 21000 إلى 22000 جنيه لبادي التسمين، وعلف الماشية 14000 جنيه، و19200 جنيه، وعلف البط 20000 جنيه، وأعلاف الأرانب 14500 جنيه، وأعلاف الدواجن البياض 18000 جنيه، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وكشف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 12700 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10600 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 28.5 ألف، بدلًا من29.5 ألف جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 29.5 ألف، و30.5 ألف جنيه للمحلي، وسجل طن كسب العباد “بروتين 36%” نحو 19 ألف للمستورد، والجلوتوفيد 10750 جنيهًا، والردة 10600 جنيه.

وأشار التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 47500 جنيه للمحلي، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 32000 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 12500 جنيه، وكسر الصويا 18000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 12800 جنيه.

وأوضح التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميًّا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية، في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات، وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 21000 جنيه و22000 جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وأوضح السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.