انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال يناير 2018

المال ـ خاص:انخفض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) إلى 120.49خلال يناير 2018 (أولـي) مقابل 128.18 خلال ديسمبر 2017 (نهائى) بنسبة قدرها 5.9٪، وذلك لانخفاض عقود التوريد لصناعة الأجهزة الكهربائية وإنتاج صناعة المشروبات.وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة

المال ـ خاص:

انخفض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) إلى 120.49خلال يناير 2018 (أولـي) مقابل 128.18 خلال ديسمبر 2017 (نهائى) بنسبة قدرها 5.9٪، وذلك لانخفاض عقود التوريد لصناعة الأجهزة الكهربائية وإنتاج صناعة المشروبات.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصــاء اليـوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2018.

بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية) 120.49خلال شهر يناير 2018 (أولـي) مقابل 128.18 خلال شهر ديسمبر 2017(نهائى) بنسبة انخفاض قدرها 5.9٪، وذلك لانخفاض عقود التوريد لصناعة الأجهزة الكهربائية وانتاج صناعة المشروبات.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 144.40 خلال شهر يناير2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2017 حيث بلغ 134.76 بارتفاع قدره 7.2٪، وذلك بسبب زيادة الأقماح المطحونة وزيادة أسعار المنتجات وارتفاع الإنتاج من السكر (موسمي).

كما بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 146.53 خلال شهر يناير 2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2017 حيث بلغ 134.29 بارتفــاع قدره 9.1٪ بسبب زيادة انتاج المنظفات الصناعية وزيادة الانتاج من سماد اليوريا والسماد السائل وعدم وجود أعطال في خطوط الإنتاج.

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب- زجاج- أسمنت) 83.79 خلال شهر يناير 2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2017 حيث بلغ 124.18 بانخفاض قدره 32.5% بسبب فائض المخزون لبعض الشركات الهامة.

كما بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 89.97 خلال شهر يناير 2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2017 حيث بلغ 125.19 بانخفاض قدره 28.1% بسبب انخفاض عقود التوريد.

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات 63.45خلال شهر يناير 2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2017 حيث بلغ 109.66 بانخفاض قدره 42.1٪ وذلك بسبب انخفاض الانتاج لتوقف بعض خطوط الانتاج لاحدى الشركات للصيانة وضعف الاقبال على المشروبات الغازية في الشتاء.