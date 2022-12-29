انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية 3.04% أكتوبر الماضي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أكتوبــر 2022.

وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/ 2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 111.79 خلال شهر أكتوبــر2022 (أولـي) مقابل 115.29 خلال شهر سبتمبر 2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.04%.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصـناعـــة المستحضــــرات الصـــيدلانيـــة و الكيــميائيــة والدوائيـــة122.36 خــلال شـــهــــر اكـتوبــر 2022 مــقــــارنـــة بشــهـــر سـبتـمـــبر 2022 حيــــث بلــــغ 117.79 بنســبــــه ارتــفــاع قدرهــــا 3.88٪ وذلـك وفقــا لاحتياجـــات الســوق.

بــلـــغ الرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة الملابــس الجـــاهـــزة 114.25خــــلال شــهـــر اكتوبــر2022 مقــــارنة بشهـــر سبتمبر 2022 حيــث بـلــغ 107.74 بنسـبـــه ارتفـــاع قدرهــا 6.04٪ وذلــك لـزيـــادة الإنتــاج لتغــطيـه احتياجـات الســوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، بلــــغ الــرقــــم القيـــاسـي لصناعـــة الأجهـــزة الكهربائية 116.85 خــــلال شهــر اكتوبــر2022 مقــارنة بشــهــر سبتمــبر 2022 حيث بلـــغ 125.79 بنسبــة انخـفـاض قدرها 7.11٪ وذلك بسبب ظـروف توقف الاستيراد من الخــارج.

كما بلــغ الرقــــم القيـــاســي لصناعة المركبــات ذات المحـركـــات166.71 خـــلال شهــر اكتوبــر2022 مقارنــة بشهر سبتمبر 2022 حيث بلغ 200.04 بنسبة انخـفـاض قدرهـــا 16.66٪ وذلك وفقا لاحتياجـات الســوق.