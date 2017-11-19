انخفاض الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال سبتمبر

المال - خاص أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2017. وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 126.19 خلال شهر سبتمبر 2017 (أولـي) مقابل



المال – خاص

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2017.

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 126.19 خلال شهر سبتمبر 2017 (أولـي) مقابل 129.95 خلال شهر أغسطس 2017 (نهائى) بنسبة انخفاض قدرها 2.9٪ وذلك لانخفاض إنتاج أجهزة تكييف الهواء لدخول فصل الشتاء ولتوقف المصانع لفترة أسبوع خلال شهر سبتمبر (إجازة عيد الأضحى).

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 141.08 خلال شهر سبتمبر 2017 مقارنة بشهر أغسطس 2017 حيث بلغ 120.45 بارتفاع قدره 17.1٪ وذلك بسبب استمرار العمل دون أعطال واستمرار توفير ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة.

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية 40.93 خلال شهر سبتمبر 2017 مقارنة بشهر أغسطس2017 حيث بلغ 36.80 بارتفــاع قدره 11.2٪ وذلك بسبب استقرار إمدادات الغاز وزيادة الطلب من مصانع الحديد والصلب.

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 143.65 خلال شهر سبتمبر 2017 مقارنة بشهر أغسطس 2017 حيث بلغ 160.29 بانخفــاض قدره 10.4٪ وذلك بسبب انخفاض الطلب على منتجات المطاحن الداخلة في منظومة الخبز مما أدى الى تخفيض انتاجها وكذلك قرب انتهاء موسمية شركات سكر القصب.

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر (تشمل أجهزة تكييف الهواء والأجهزة الكهربائية المنزلية) 239.05 خلال شهر سبتمبر2017 مقارنة بشهر أغسطس 2017 حيث بلغ 340.86 بانخفاض قدره 29.9% بسبب تخفيض الانتاج من أجهزة تكييف الهواء لقرب دخول موسم الشتاء الى جانب ضعف الاقبال على الأجهزة الكهربائية المنزلية.​