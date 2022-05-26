انخفاض الردة .. أسعار خامات الأعلاف في الأسواق الخميس 26-5-2022

تراجعت أسعار خامات الأعلاف اليوم الخميس 26-5-2022 ،خاصة الردة والذرة و سجل طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي ، انخفاضا بقيمة 20 جنيها للطن مسجلا 8300 جنيها -صب أرضه- والذرة الأوكراني والروماني 8050 جنيها للطن بتراجع 50 جنيها .

وأكد تجار اعلاف أن أسعار كسب الصويا المحلي بروتين 46 % ارتفع بقيمة 50 جنيها مسجلا 11200جنيها ،حيث تدخل الذرة والصويا في تصنيع الاعلاف النهائية .

وأضاف التجار أن سعر طن الصويا المحلية بروتين 44 % ارتفع أيضا بقيمة 50 جنيها ،مسجلا 10800جنيها ، و صويا فول فات مستوردة سجل 16000 جنيها ، وصويا فول فات بذرة محلي 14800جنيها .

وكشف التجار أن سعر صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة سجل الطن 15000جنيها، وصويا هاي فات 43 % بذرة محلي 14800جنيها .

وأشار نوح أن سعر كسب عباد المستورد سجل 8800جنيها ، -معبأ أرضه – وسجل دي ج دي جي DDGs الامريكي 9650جنيها، كما سجل سعر طن الردة مسجلا 5750 جنيها للطن بتراجع 150 جنيها .

وأضاف أن سعر طن الجيلوتين المستورد 20000 جنيها بزيادة 1000جنيه ، والجيلوتين المحلي 18600جنيها ، والجلوتوفيد المحلي 7100 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الاعلاف الجاهزة مستقرة وسجل طن علف البادي 10700جنيها ، وعلف نامي 10600جنيها، وعلف ناهي 10100جنيها وعلف بادي نامي 10000جنيها .