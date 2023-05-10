انخفاض الردة.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأربعاء 10-5-2023

هبطت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الأربعاء 10-5 -2023 وانخفض طن الردة بقيمة 300 جنيه للطن وتراوحت أسعار الأعلاف الداجنة بين 26500 جنيه و28000 جنيه وعلف الماشية 19700 ألف جنيه للطن وأعلاف البط ودواجن البيض 23500 جنيه للطن طبقا لعدد من التجار.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 17000 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني 15000 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 17700 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” بـ 39000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% 40000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل 17000 والردة 12000 جنيه للطن .

وذكر التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 50000 جنيه للمستورد و49700 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 12000 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

ونوه التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500 جنيه وكسر الصويا 20000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 17000 جنيه والذرة البيضاء المحلية 17100.

وأفاد التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

ولفت التجار إلى أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن على الأقل .

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 27000 و28500 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 500 جنيه مؤخرا.

وأفاد السيد تراجع أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.