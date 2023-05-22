انخفاض الردة.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الإثنين 22-5-2023

انخفضت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الإثنين 22-5 -2023 وتراوح طن الاعلاف الداجني بين 24000 إلى 25800 جنيها وعلف الماشية 17000جنيه للطن وأعلاف البط 25500 جنيها وأعلاف دواجن البيض 25000 للطن طبقا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 14500ألف وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر الذرة الأوكراني 12000 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15200 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44 %” سجل 36500 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 37500 بدلا من 38000 للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل 12700 بدلا من 13700 جنيه والردة 10500 بدلا من 11300.

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 49500 جنيه للمستورد 49200 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 11500 جنيه على الأكثر ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500جنيه وكسر الصويا 20000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 16700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 16800.

وذكر التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأوضح التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن على الأقل.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 25000 و25800 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 2500 جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وأكد السيد تراجع أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.