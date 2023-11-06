انخفاض الذرة والردة.. أسعار الأعلاف والخامات اليوم الإثنين 6-11-2023

انخفضت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الإثنين 6- 11-2023 وتأرجح الطن بين 20100 إلى 22000 جنيه لعلف تسمين الدواجن وعلف البياض 19500 جنيه، وأعلاف الماشية 14500 إلى 18000 جنيه، أعلاف البط 21000 جنيه، الأرانب 16000 جنيه، أعلاف الرومي 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن و الأغنام 16000 والأسماك 29500 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 13800 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13000 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14600 جنيه، والذرة التركي 13100جنيه بتراجع يتراوح بين 400 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “سجل 29500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 31500 جنيه، والمستورد 31500 جنيه وسجل طن كسب العباد 19500 جنيه والجلوتوفيد 12750 جنيه والردة 10700 بدلا من 11100 جنيه وكسب بذرة القطن 20000 جنيه.

ونوه التجار بأن سعر طن الجيلوتين المحلي ”بروتين 60%“ سجل 39000 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300 جنيه.

وأشار التجار إلى أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، صعدت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه، كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال“ أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلى 23500 جنيه.

وأوضح”السيد” أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل الارتفاع، رغم طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، بسبب المضاربات وتعطيش السوق .

وأوضح السيد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وكشف أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.