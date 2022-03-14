اقتصاد وأسواق

انخفاض الذرة المستوردة ..أسعار خامات الأعلاف 15-3-2022 في الأسواق

أسعار الاعلاف تعاود التراجع
الصاوي أحمد 1:04 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22 1:04 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار النخالة ” الردة” في تعاملات اليوم الثلاثاء 15-3-2022، لتسجل 5200 جنيها مقابل 5800 جنيها للطن ،بعد التراجع في أسعار تداول الحبوب في مصر وعلي رأسها القمح وتعتبر الردة مكون أساسي في اعلاف الماشية والدواجن .

وتراجعت أسعار خامات الأعلاف فى بعض الأنواع ، وسجل سعر طن الذرة أرجنينى انخفاضا بقيمة 50 جنيها ليسجل7050 جنيها بدلا من 7100جنيها ،وهو أحد أهم مكون لمنتج العلف ، وأيضا سجل سعر طن الذرة البرازيلي 7050جنيها، في حين بلغ سعر طن الذرة ألأوكراني 6850 جنيها، متراجعا بنفس المعدل .

اقرأ أيضا  مستثمرو أعلاف الدواجن يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار حتى حلول شهر رمضان

وأضاف عدد من التجار فإن طن سعر أعلاف كورن فلاك 6200 جنيها، بينما بلغ سعر طن كسب صويا محلى بروتين 44% 9800جنيها ، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 10100 بتراجع 100 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر طن صويا فول فات بذرة مستوردة سجل 14000 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات بذرة محلى 13800جنيها بتراجع خمسين جنيها ، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% بذرة مستوردة 12500 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% بذرة محلية 12000 جنيه.

اقرأ أيضا  مدبولي : 400 مليار دولار خسائر العالم من الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا في 14 يوما

وسجل سعر طن كسب عباد +36% مستورد 7000 جنيه، بينما سجل سعر طن رده بران محلى 5800 جنيه، في حين سجل سعر طن جيلوتين المستورد 16400 جنيه بتراجع 100 جنيها ، فيما سجل طن جيلوتين المحلى 16000 جنيه بتراجع 100 جنيه أيضا، أما جلوتوفيد المحلى سجل 6800جنيه بتراجع 350 جنيها للطن .

اقرأ أيضا  رئيس مكافحة الآفات الزراعية يتفقد أعمال منطقة شمال الصعيد

وبالنسبة لأسعار أعلاف الدواجن بالطن فقد وصل سعر طن أعلاف بادى 23% إلى 10300جنيها، وسعر طن أعلاف نامى 21% إلى 10250جنيها .

وسجل سعر طن أعلاف ناهى 19% إلى 10100جنيها، بينما سجل بادى نامى 9500 جنيها.

و سجل طن بياض 18% 9100 جنيها ، وسجل طن أعلاف بياض 17% 8900 جنيها، في حين سجل بياض 16% 8700 جنيها، بينما سجل طن بياض 14% 8300 جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

الحكومة: ألية جديدة لضبط أسعار الخبز السياحي ستعلن قريبا

المال - خاص 12:26 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

محافظ الإسكندرية: طرح سلع «رمضان» في 15 منفذا بداية من غد الثلاثاء

محمد مجدي 11:32 م, الأثنين, 14 مارس 22

اتحاد الغرف التجارية: يتم وضع أسعار استرشادية للسلع الغذائية (فيديو)

محمد مجدي 11:23 م, الأثنين, 14 مارس 22

محافظة دمياط : إقامة 11 معرض أهلا رمضان في المحافظة يضم أماكن للحلوى بتخفيضات تصل إلى 30٪

محمد مجدي 10:55 م, الأثنين, 14 مارس 22

محافظ الشرقية : ندرس طرح خبز سياحي بسعر التكلفة وضبط مخبز استولى على 29 بطاقة تموين

محمد مجدي 10:49 م, الأثنين, 14 مارس 22

متحدث الوزراء: دعم مزارعي القمح سيشمل حوافز سعرية وأخرى تتعلق بالسماد المدعوم

حسين القباني 10:45 م, الأثنين, 14 مارس 22