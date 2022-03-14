انخفاض الذرة المستوردة ..أسعار خامات الأعلاف 15-3-2022 في الأسواق

استقرت أسعار النخالة ” الردة” في تعاملات اليوم الثلاثاء 15-3-2022، لتسجل 5200 جنيها مقابل 5800 جنيها للطن ،بعد التراجع في أسعار تداول الحبوب في مصر وعلي رأسها القمح وتعتبر الردة مكون أساسي في اعلاف الماشية والدواجن .

وتراجعت أسعار خامات الأعلاف فى بعض الأنواع ، وسجل سعر طن الذرة أرجنينى انخفاضا بقيمة 50 جنيها ليسجل7050 جنيها بدلا من 7100جنيها ،وهو أحد أهم مكون لمنتج العلف ، وأيضا سجل سعر طن الذرة البرازيلي 7050جنيها، في حين بلغ سعر طن الذرة ألأوكراني 6850 جنيها، متراجعا بنفس المعدل .

وأضاف عدد من التجار فإن طن سعر أعلاف كورن فلاك 6200 جنيها، بينما بلغ سعر طن كسب صويا محلى بروتين 44% 9800جنيها ، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 10100 بتراجع 100 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر طن صويا فول فات بذرة مستوردة سجل 14000 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات بذرة محلى 13800جنيها بتراجع خمسين جنيها ، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% بذرة مستوردة 12500 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% بذرة محلية 12000 جنيه.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% مستورد 7000 جنيه، بينما سجل سعر طن رده بران محلى 5800 جنيه، في حين سجل سعر طن جيلوتين المستورد 16400 جنيه بتراجع 100 جنيها ، فيما سجل طن جيلوتين المحلى 16000 جنيه بتراجع 100 جنيه أيضا، أما جلوتوفيد المحلى سجل 6800جنيه بتراجع 350 جنيها للطن .

وبالنسبة لأسعار أعلاف الدواجن بالطن فقد وصل سعر طن أعلاف بادى 23% إلى 10300جنيها، وسعر طن أعلاف نامى 21% إلى 10250جنيها .

وسجل سعر طن أعلاف ناهى 19% إلى 10100جنيها، بينما سجل بادى نامى 9500 جنيها.

و سجل طن بياض 18% 9100 جنيها ، وسجل طن أعلاف بياض 17% 8900 جنيها، في حين سجل بياض 16% 8700 جنيها، بينما سجل طن بياض 14% 8300 جنيه.