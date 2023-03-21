انخفاض الذرة المستوردة.. أسعار الأعلاف اليوم 21-3-2023

تراجعت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 21-3-2023 وسجلت أسعار الذرة تراجعا بقيمة 100 جنيه وسجلت الذرة الصفراء الأرجنتينية و البرازيلية – المادة الخام للعلف – 19300جنيه بدلا من 19400 جنيه للطن أمس، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني 18600 جنيها، والروماني 18800جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20000 جنيها بدلا من 20200 جنيه للطن دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 34000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 35000 جنيها للمحلي، والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه والردة 10500 جنيه للطن.

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه للمستورد و46800 جنيه للأنواع المحلية، والردة المحلية 10500 جنيه.

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجلت 36500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 8000 جنيه وكسر الصويا 10500 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار إن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأوضح التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 ألف جنيه طن.

أسعار أعلاف الدواجن

وكشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا،برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 24200 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 15000 جنيه وبذور الصويا المحلية 36500 جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.