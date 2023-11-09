انخفاض الذرة.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس 9-11-2023

تذبذبت أسعار الأعلاف اليوم الخميس 9-11-2023، وتأرجح الطن بين 22300 إلى 22500 جنيه لعلف تسمين الدواجن، وأعلاف البياض 21000 جنيه، وعلف الماشية 14500 و18000 جنيه، والبط 21000 جنيه، والأرانب 16000جنيه، والرومي 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن، والغنم 16000، والأسماك 29500 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 13600 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12500 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14400جنيه، والذرة التركي 12600 جنيه، بتراجع 300 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%“ سجل 29500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 31500 جنيه، والمستورد 32000 جنيه، وسجل طن كسب العباد 19500 جنيه، والجلوتوفيد 13000 جنيه، والردة 10700 جنيه، وكسب بذرة القطن 20000 جنيه.

ونوه التجار بأن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60%” سجل 42000 جنيه للطن للمحلي، والمستورد 47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأفاد التجار بأن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300 جنيه.

وألمح التجار إلى أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، صعدت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه،قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلى 23500 جنيه.

وأكد السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وقال إن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.