انخفاض الذرة.. أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 2-5-2023

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 وتأرجح سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن بين 28400 جنيه و29500 جنيه وعلف الماشية 20 ألف جنيه للطن وأعلاف البط ودواجن البيض 24500 جنيه في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وأضاف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 18300 جنيها وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار إلى أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجلت 16300 جنيه بدلا من 17000 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 18900 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44 %” سجل 41000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 42000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف و800 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيه والردة 10900جنيه للطن بزيادة 400 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وأشار التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 50000 جنيه للمستورد و49700 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 12200 جنيه ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه.

ونوه التجار بأن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500 جنيه وكسر الصويا 20000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 19100 جنيه والذرة البيضاء المحلية 18900.

وقال التجار إن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التباين خلال الفترة الماضية بسبب الشحية في الأسواق وتأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن والماشية والبط

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه للطن على الأقل.

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات ترتبط مع زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم ويسجل طن علف البياض 27000 جنيه.

وأكد السيد أنه رغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 27300 جنيه إلى 30200 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة وبحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها .