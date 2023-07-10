انخفاض الذرة.. أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 10-7-2023

تذبذبت أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 10- 7-2023 وتراوح الطن بين 21500 إلى 22600 جنيه لبادي التسمين وأعلاف الماشية 14000 جنيه إلى 18500 جنيه وعلف البط 20000 جنيه وأعلاف الأرانب 14500 جنيه وعلف الدواجن البياض 18200 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وذكر التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12800 جنيه بتراجع 200 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10700 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13500 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 29.5 ألف جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 30.5 ألف جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والجلوتوفيد 10750 جنيها والردة 10600 جنيه.

وألمح التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 32000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وأكد التجار أن عودة أسعار خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وانخفاضها عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و 24 ألف جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وارتفاع السعر العالمي والتضخم .

وأفاد السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.