انخفاض الذرة.. أسعار الأعلاف اليوم الأحد 30-4-2023

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأحد 30 -4-2023 وتراوح سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن بين 29700 جنيه و28800 جنيه في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية وانخفاض أسعار الذرة المستوردة بقيمة 200 جنيه للطن.

وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجل 18800 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن، بينما يسجل سعر طن علف البياض 24300 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجل 17000 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجل 19300 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” سجل 41000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 42000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألفا و800 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيه والردة 10900 جنيه للطن بزيادة 400 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمستورد و47300 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10500 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500 جنيه وكسر الصويا 20000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 19100 جنيه والذرة البيضاء المحلية 18900.

وقال التجار إن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الأقل .

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه ألمح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن أسعار الأعلاف والخامات ارتفعت مؤخرا نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 300 جنيه.

وأوضح السيد أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 27300 جنيه إلى 30200 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة وبحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.