انخفاض الذرة.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الجمعة 2-6-2023

تراجعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الجمعة 2-6-2023، وتأرجح طن العلف الداجني بين 24000 إلى 26500 جنيه لنوع تسمين البادي، وعلف الماشية 18000 جنيه للطن، وأعلاف البط 25500 جنيه، وأعلاف دواجن البيض 24500 للطن، طبقًا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني تراجع 400 جنيه- وهي المادة الخام للعلف- مسجلًا 13800 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني سجل 11800 جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14500 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا، ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 35500 للأنواع المحلية، و”بروتين 46% سجل 36500 جنيه للمحلي والمستورد، بانخفاض 1500 جنيه، وسجل طن كسب العباد “بروتين 36%” نحو 23 ألفًا، والجلوتوفيد المحلي سجل 12000 جنيه، والردة 11000 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 49000 جنيه للمحلي، والردة المحلية 11000، بدلًا من 10700 جنيه على الأكثر، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه، وكُسب العباد المستورد 23000 جنيه.

وأشار التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 12500 جنيه، وكسر الصويا 18000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 13700 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 13800 جنيه.

وأكد التجار أن عودة خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا، والذرة، وكسب العباد، إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية، في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات، وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 24500 و26900 جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار، وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وأضاف السيد أنه مع تراجع أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.