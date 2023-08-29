انخفاض الذرة.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الثلاثاء 29-8-2023

شهدت أسعار أعلاف الدواجن والخامات تراجعا اليوم الثلاثاء 29- 8-2023 وتأرجح الطن بين 19000 جنيه إلى 21500 جنيها لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 5000 جنيه إلي 15000 جنيه وعلف البط 18750 جنيها وأعلاف الأرانب 15000 جنيه وعلف دواجن إنتاج البيض 18000 جنيه وعلف الرومي 24000 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12000بدلاً من 12400جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11000 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني13200 والتركي 11800 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وكشف التجار أن سعر طن كسب الصويا بروتين 44% سجل 25500 جنيه للطن للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 26500 جنيه والمستورد 26000 وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 8500 جنيه والردة 7500 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وألمح التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 45000 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه و300 جنيه.

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 11000 جنيه والذرة البيضاء المحلية 11500 والذرة العويجة أو الرفيعة 12000.

وذكر التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

وقال هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف في مصر

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

كشف السيد أن تراجع أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة.