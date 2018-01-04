انخفاض الدوﻻر وأول قداس بالعاصمة الإدارية.. أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى أول قداس عيد الميلاد المجيد موضوع "نادي العاصمة" على الفضائية المصرية إطلالة على عام 2018 هو عنوان حلقة اليوم من برنامج "نادي العاصمة" على الفضائية المصرية، فى الخامسة والنصف مساءً، وتتطرق الحلقة إلى مختلف المجالات، بداية من إقامة أول قداس في احتفالات الأعياد المجيدة بالعاصمة الإدارية ال

رحاب صبحى

أول قداس عيد الميلاد المجيد موضوع “نادي العاصمة” على الفضائية المصرية

إطلالة على عام 2018 هو عنوان حلقة اليوم من برنامج “نادي العاصمة” على الفضائية المصرية، فى الخامسة والنصف مساءً، وتتطرق الحلقة إلى مختلف المجالات، بداية من إقامة أول قداس في احتفالات الأعياد المجيدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومواصلة المشروعات والإنجازات. وتقوم بتقديم حلقة اليوم الإعلامية ريم الشافعي بدلًا من الإعلامي نشأت الديهي، وتستضيف الكاتب الصحفي حسن الرشيدي والنائب أحمد شعيب، كما تتضمن حلقة اليوم فقرة خاصة عن الإعلام تستضيف فيها ريم الكاتب الصحفي هشام زكريا.

نائب وزير المالية فى “90 دقيقة” على المحور

يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج “90 دقيقة”، بقناة المحور الفضائية، الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، فى حلقة خاصة عن قانون التأمين الصحى واﻻستثمار فى مصر والبطالة وقرارات الإصلاح اﻻقتصادى بمصر.

ويجيب معيط، خلال الحوار، عن الأسئلة الشائكة عن قانون التأمين الصحى وكيفية اﻻستفادة وكيفية تمويله وأهميته للمواطن والحكومة واﻻقتصاد، كما يكشف معيط فى أرقام أين يقف اﻻقتصاد المصرى والديون الخارجية واﻻحتياطى النقدى ونسب التضخم والبطالة واﻻستثمار المحلى واأجنبى.

كما يجيب معيط عن أسئلة تشغل المواطن المصرى، ومنها متى تنخفض الأسعار والدوﻻر والبطالة والديون الخارجية والقروض والتضخم، ومتى يشعر المواطن بثمار الإصلاح اﻻقتصادى.

ويكشف عن متوسطات دخل الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، وكيف يمكن ترشيد نفقات الحكومة، وهل يشهد 2018 توسع الحكومة فى ملف برامج الحماية اﻻجتماعية.

كما يقدم الباز، فى البرنامج، تغطية خاصة لجوائز الكاف أفضل اللاعبين والمنتخبات والمدربين، وعلى رأسهم اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، من مسقط رأسه بقرية نجريج بالغربية.

وفى نفس الحلقة حوار خاص مع الإعلامية الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس شبكة القرآن الكريم سابقًا، تكشف فيه كواليس العلاقة بين أجهزة الدولة ومؤسساتها الدينية وإذاعة القرآن الكريم، ومن يقف فى طريق تجديد الخطاب الدينى، وكيف نخلق رموزًا جددًا فى الدعوة والتلاوة والابتهال، وهل تراجعت علاقة المواطن بالإذاعة الأشهر فى مصر.

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى “كلام تانى” على دريم

تستضيف الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج “كلام تاني” المذاع على قناة “دريم” في العاشرة مساءً، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان. ويتحدث “السجيني” عن أبرز مشروعات القوانين، على أجندة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وسبب رفض اللجنة مشروع الحكومة “للمحالّ العامة”، وغيرها من الملفات.





محمود الجندى ضيف “مساء DMC”

يحل الفنان محمود الجندي ضيفًا مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه “مساء dmc”، على قناة dmc فى العاشرة مساءً، ومن المقرر أن يجيب الفنان عن: أين ذهبت القوة الناعمة لمصر، وكيف تعود، ولماذا أصبحت الدراما في مصر “تيك أواي”.

تحليل مباريات الدورى العام فى “إكسترا تايم” على إكسترا نيوز

يستضيف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، مقدم برنامج “إكسترا تايم” على شاشة قناة إكسترا نيوز، الناقدين الرياضيين أحمد جلال، وإسلام صادق في الحادية عشرة مساءً، ويتطرق اللقاء لتحليل مباريات الدوري العام، وهزيمة الزمالك أمام طلائع الجيش، والتي على إثرها أقيل المدير الفني للأبيض، وإلى أي مدى يمكن أن تلقي بظلالها على مباراة القمة يوم الاثنين المقبل أمام الأهلي.