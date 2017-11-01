انخفاض الدولار بالبنوك.. و17.62 جنيه أعلى سعر للشراء

هبة حامدانخفض سعر الدولار، في تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.62 جنيه في بنوك الأهلي المتحد والتعمير والإسكان وأبو ظبي الإسلامي والاستثمار العربي، بعد خفض التعمير والإسكان سعره قرش واحد.وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.61 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع.وفي بنك المصري ل

هبة حامد

انخفض سعر الدولار، في تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.62 جنيه في بنوك الأهلي المتحد والتعمير والإسكان وأبو ظبي الإسلامي والاستثمار العربي، بعد خفض التعمير والإسكان سعره قرش واحد.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.61 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع.

وفي بنك المصري لتنمية الصادرات، سجل سعر الدولار 17.60 جنيه للشراء، و17.71 للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليسجل 17.61 جنيه للشراء، و17.70 للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.60 جنيه للشراء، و17.70 للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، استقر سعر الدولار ليسجل 17.62 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.

وخفض البنك المركزي المصري سعر الدولار قرش، ليسجل 17.59 جنيه للشراء، و17.70 للبيع.