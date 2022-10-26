انخفاض الخيار .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 26-10-2022

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 26- 10- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات أمس ،والخيار ، والباذنجان 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 24 جنيها ، والفلفل الحامي 8 جنيهات ، والكوسة والبطاطس 10 جنيهات بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 4 جنيهات،والليمون 7 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات،والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 6 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر الكابوتشا 6 جنيهات للواحدة للمستهلك ، والبروكلي 12 جنيها للكيلو ، والقرنبيط 12 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ،والأبيض 12 جنيها للكيلو ، والسبانخ 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه ، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 12 جنيها إلى 16 جنيها ، والفلفل الألوان من 16 جنيها إلى 22 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات ، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

وأفاد التجار أن البصل الأحمر 5 جنيهات ،والبصل الأصفر 6 جنيهات،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 8 جنيهات إلى 12 جنيها ،البطاطس 11 جنيها ،والقلقاس 12 جنيها ،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والجزر 12 جنيها ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها،والبامية من 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والثوم 10 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر الجوافة تراوح من 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه، والرمان من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، والعنب الأخضر 15 جنيها ، والعنب الأحمر 12.5 جنيه ، الموز البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها ، والعنب البلدي 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار إن سعر التفاح السوري 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ، والكاكا 12 جنيها ، الكيوي 30 جنيها، والأفوكادو 60 جنيها ، والخوخ 25 جنيها، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والرمان 7 إلى 8 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها والتفاح الأمريكي 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 35 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الزبدة 20 جنيها ، والمانجو الكيت / الكنت 20 جنيها، والعنب الأسود البلدي 15 جنيها،والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر التين الأبيض 15 جنيها،والتين البرشومي الأسود 8 إلي 10 جنيهات ،والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .