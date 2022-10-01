انخفاض الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1-10-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 1- 10- 2022 انخفاضا وتراوحت الطماطم بين 4 إلى 5 جنيهات ، والخيار تراجع إلى 6 جنيهات ونصف بدلا من 8 جنيهات ، والبصل 5 جنيهات، والباذنجان العروس أو الأبيض 10 جنيهات، والجزر 8 جنيهات والبطاطا 5 جنيهات والفلفل 6 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 80 جنيها ، والفلفل الحامي 4 جنيهات ، والليمون 9 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وقال التجار إن سعر البطاطا للمستهلك بـ 5 جنيهات، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 20 جنيها ، والفلفل الألوان 18 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات ، والباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 12 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات إلى 12 جنيها، البطاطس 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 70 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 9 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 15 جنيها إلى 20 جنيها ،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها ، والعنب الأخضر 15 جنيها ، والعنب الأحمر 8.5 جنيه ، والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح المستورد 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها، والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها، والكاكا 20 جنيها،الكيوي 35 جنيها، والأفوكادو 70 جنيها ، والخوخ 35 جنيها، والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها ، والرمان 10 جنيهات .

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها ، والبرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ومانجو الفونسو 18 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ، والعنب الأسود البلدي 15 جنيها ، والعنب الكرمسون بـ 12 جنيها ، الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 5 جنيهات ، والبطيخ من 30 جنيهات إلى 70 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وكشف التجار أن سعر التين الأبيض بـ 20 جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها ، و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ، والبرتقال البلدي 15 جنيها ، والبرتقال الصيفي 12 جنيها.