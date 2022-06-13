انخفاض الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13-6-2022

تهاوت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأثنين 13- 6 – 2022 مع ارتفاع درجات الحرارة ونضج الثمار ، وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 5جنيهات والخيار من جنيه ونصف إلى 5 جنيهات والبصل جنيهين ونصف إلى 3 جنيهات ونصف والبطاطس 3 جنيهات ونصف في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 60 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة أو الخيار 3.5 جنيه ، والباذنجان جنيهين ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة الواحدة ، البسلة 12 جنيها ، الفاصوليا 12 جنيها ، والفلفل الألوان 10 جنيهات إلى 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض من جنيهين إلى 6 جنيهات، والباذنجان الملون 7 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الحار الشطة 6 جنيهات، والفلفل الحامي 20 جنيها، والفلفل الرومي 6 جنيهات ، والكوسة من 6 جنيهات إلى 12 جنيها ، البطاطس الجديدة 4 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 12 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ونصف ، و الجزر 7 جنيهات ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 14 جنيها إلي 20 جنيها ،والبامية من 10 جنيهات إلى 26 جنيها والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها ،والعنب الاخضر 10 جنيهات ، والمشمش 10 جنيهات ،و الجوافة 15 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر التفاح الاخضر 12 جنيها ونصف ،والتفاح الأحمر 15 جنيها ، والتفاح البلدي 7.5 جنيه ،و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ، والافوكادو 20 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة

ولفت التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 12 جنيها ونصف ،والبرقوق 15 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

وأكد التجار أن سعر العنب الأحمر المستورد 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي ب15 جنيها ،الكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والشمام 8 جنيهات ، والبطيخ من 10 جنيها إلى 25 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5جنيهات، والبرتقال الصيفي 3.5 جنيه .