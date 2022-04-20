انخفاض الخيار .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 20-4-2022 في الأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم الاربعاء 20-4-2022 الموافق 19 رمضان،وتراوحت الطماطم بين 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، الخيار 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي 4 جنيهات ، والخيار تراوح من 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات طبقا لتجار في أسواق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تراوح سعر عداية الطماطم بسوق العبور بين 70 جنيها إلي110 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 7 جنيهات ، والليمون 6 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات و حزمة البقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير 50 جنيها ، والبسلة والفاصوليا 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والخيار 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات في المتوسط .

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر 35 جنيها ، والفلفل الحامي 25 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ،البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 20 جنيها علي الاقل .

ولفت التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس سجل 10 جنيهات،والباذنجان الأبيض 16 جنيها ، والباذنجان الملون 20 جنيها،و الجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 20 جنيها للكيلو ، والليمون 14 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الجوافة تراوح بين 5 جنيهات إلى 12 جنيها،والفراولة 7.5 جنيه ،الموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيهات، والموز المستورد 10إلي 20 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح 20 جنيها ،والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي 35 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ،والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر العنب ب40 جنيها ، عنب كرمسون 60 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها،البرتقال أبو سرة 10 جنيهات،واليوسفي 12 جنيها،والبرتقال البلدي 5 جنيهات .