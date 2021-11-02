انخفاض الخيار .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2-11-2021

شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة تراجعا اليوم الثلاثاء2-11-2021 ، وانخفضت الطماطم الي ما بين 3الي 4 جنيهات بدلا من 4.5جنيه ،البطاطس 10جنيهات،والبصل 4 جنيهات،والخيار 6.5جنيه ،الباذنجان الرومي 3بدلا من 5جنيهات،الفلفل 7بدلا من 8جنيهات،لدى باعة القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

واكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة 50جنيها وبسوق أكتوبر 60جنيها للقفص بوزن 22كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 70جنيها، في محافظات الصعيد .

أسعار الخضروات

و افاد التجار أن حزمة البقدونس،الكسبرة ،الشبت أو الجرجير بنصف جنيه،والملوخية جنيهان للرابطة، والبامية22جنيها للكيلو، والبسلة 20جنيها ،والفلفل الألوان 20جنيها،والقثاء 6.5جنيه، والخيار 4 إلى 6.5جنيها،والباذنجان الرومي 3 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار الي أن ورق العنب 40جنيها،والفلفل الحار الأحمر 15جنيها،والفلفل الحامي 7 جنيهات ،والكوسة 7جنيهات،والفلفل الألوان 20جنيها ، والفاصوليا 10جنيهات ،البطاطس 10جنيهات، والفلفل الرومي 7 جنيهات ،والكرنب 10جنيهات للواحدة والقرنبيط 7جنيهات للواحدة .

أسعار الخضروات والفاكهة

واشار التجار الي أن الفلفل الحار أو الرومي 7 جنيهات،والباذنجان العروس 4الي 6جنيهات،والجزر 7 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 10جنيهات ، والبامية 22جنيها للكيلو، والملوخية 5 جنيهات للكيلو ، والليمون10جنيهات.

وألمح التجار الي أن الجوافة تراوحت بين 6إلى 7جنيهات،الموز البلدي من 10الي 15جنيها،والموز المستورد 30جنيها،والبلح البرحي 35جنيها،والتفاح الأخضر 12الي30جنيهًا والبلح ب5جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

واكد التجار أن الرمان تراوح بين 6.5 إلى 7.5 جنيه،والتفاح الأصفر 20 جنيها،والبرقوق الأسود 40جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح السوري 16جنيها،والتفاح الأحمر 15 جنيها،الموز المستورد 30 جنيها.

وافاد التجار الي أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون من 20الي 25 جنيها،والعنب البلدي 10 جنيهات،والعنب الأحمر 25جنيها،والتين 8الي 15جنيها للكيلو الواحد،الكنتالوب 10 جنيهات.

أسعار المانجو

وقال التجار أن سعر المانجو تراوح بين 25 إلى 35 جنيها للكيلو – حسب الجودة -والمانجو الفص 80جنيها ،والعويسي من 35 إلى 40والنعومي 35جنيها.

ونوه التجار الي أن سعر المانجو الفونسو 45جنيها،والمانجو دبشة 25جنيها ،والكمثرى 20جنيها،والخوخ البلدي15الي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ،والبطيخ 20 إلى 30 جنيها للواحدة،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 8جنيهات .