انخفاض الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 11-1-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم الإثنين 11-1-2021 فى السوق ، وسجلت الطماطم 2.5 جنيه ، والبطاطس 3.5 جنيه ، والبسلة 5 جنيهات والفاصوليا 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي 2.5 جنيه، طبقا لعدد من التجار.

وأضاف التجار أن الثوم الأبيض بـ 46 جنيها، والصيني 16 جنيها ، والبصل من 6.5 إلى 7.5 جنيه، والخيار الصوب تراجع إلي 3.5 جنيه، والفلفل الألوان 20 جنيهاوالكوسة والجزر 5 جنيهات ، والفلفل الرومي أو الحامي 5 الحامي، والكرنب 6 جنيهات للواحدة.

ولفت التجار إلى أن الباذنجان العروس الأبيض /الأسود /الملون تراوح الكيلو من 2.5 إلى 3.5 ، والكابوتشا من 2.5 إلى 4 جنيهات للواحدة، والخس البلدي 3 جنيهات للحزمة ، والليمون 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

ونوه التجار إلى أن الموز المستورد تراوح من 15 إلى 20 جنيها والموز البلدي 12 جنيها ، والموز الجبلي 10 جنيهات، والبلح الرملي 5، والبلح الأسود 10 جنيهات، والبلح البرحي 30 جنيها، والتفاح الأحمر، والأخضر 16 جنيها والتفاح الأصفر من 16 إلى 18 جنيهًا.

وأفاد التجار أن العنب البلدي سجل 8 جنيهات،والعنب البناتي الأحمر 15 جنيها والعنب البناتي الأخضر 10 جنيهات ، والكنتالوب تراوح من 5 إلى 10 جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 15.

وألمح التجار إلى أن البرتقال اليوسفي البلدي 6.5، والتين 8، والبرتقال أبوسرة تراوح من 5 إلى 6.5 جنيه، والبرتقال البلدي 3.5 جنيه، والبرتقال اليوسفي الصينى 4 جنيهات.

وذكر التجار أن سعر المانجو زبدية بـ 20 جنيها، والبرقوق 18 جنيها، والجوافة 7.5 جنيه، والرمان 8 إلى 10 جنيهات ، والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

البصل​ :6.5 جنيه

الثوم :46 جنيها

الكوسة :5 جنيهات

الفاصوليا:5 جنيهات

البسلة: 5 جنيهات

الباذنجان العروس: 3.5 جنيه

الباذنجان الرومي: 2 جنيه

الليمون: 20 جنيها

الفلفل الرومي: 5 جنيهات

الفلفل الحامي: 5 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 3 جنيهات للرابطة

خس كبوتشا: 2.5 جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: جنيه

موز مستورد: 15 جنيها

موز بلدي: 12 جنيها

الجوافة: 7.5 جنيه

العنب البلدي: 8.5 جنيه

برقوق: 20 جنيها

التفاح الأخضر: 16 جنيهًا

التفاح الأحمر: 16 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 5 جنيهات

الرمان: 10 جنيهات

أسعار الخضروات في سوق العبور

وصعدت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الإثنين ، وتراوح قفص الطماطم من 45 جنيها إلى 75، والكيلو يتراوح من 150 قرشا إلى 200 قرش ، والبطاطس 100 قرش حتى 250 قرشا كمتوسط سعر اليوم بزيادة خمسين قرشا.

وتراوحت أسعار الباذنجان البلدي إلى بين 100 قرشا إلى 200 قرش، والباذنجان العروس من 150 قرشا إلى 225 قرشا ، والقلقاس 4 جنيهات ، والليمون 13 جنيها، والبسلة 3 جنيهات، الفاصوليا 4 جنيهات، والجوافة 4، والكانتالوب 5 جنيهات، والكوسة 4.5 والجزر 3.5 جنيه، والفلفل الرومي 4 جنيهات، والفلفل الحامي 3.5 جنيه.