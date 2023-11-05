انخفاض الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 5-11-2023

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 5-11-2023 وتدرجت الطماطم بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها بدلا من 14 جنيها والبصل 25 جنيها والكوسة 8 جنيهات والخيار 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات والفلفل 16 جنيها والخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و 200 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والبروكلي 15 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 15 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين و والجرجير جنيهين للحزمة والفاصوليا 12 جنيها والبامية و البسلة 35 جنيها .

وقال التجار أن سعر البطاطا الحلوة 8.5 جنيه و الباذنجان العروس 5 جنيهات،والباذنجان الأبيض 6 جنيهات والباذنجان المخدد 6 جنيهات والخيار البلدي 8 جنيهات والخيار الصوب 10 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر البصل تراوح بين 23 إلي 26 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 14جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات والجزر 16 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 16 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الشمام من 15جنيها و البرقوق 50 جنيها و العنب الاحمر 35 جنيها والعنب البلدي 15 جنيها والبرتقال أبو سرة 12 جنيها والجوافة 10 جنيهات والموز 17 جنيها إلى 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيها و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكاكا 15 جنيها و التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو نعومي 35 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 17.5 جنيه و25 جنيها .

وأفاد التجار أن البرتقال أبوسرة 12 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية بـ35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيها.