انخفاض الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-12-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التحرك اليوم الثلاثاء 20- 12- 2022 ،وتراوح سعر الطماطم والخيار بين 6.6 جنيه إلي 8 جنيهات ،الفلفل الحامي والرومي 12 جنيها ، البطاطس بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات ، والجزر 6.5 جنيه ،والباذنجان 6.5 جنيه والفاصوليا 12 جنيها بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 110 جنيها إلي 150 جنيها،والفلفل الحامي 6 جنيهات،والليمون 7 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات،والخيار 3.5 جنيه،والباذنجان 3 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر الكابوتشا تراوح بين 250 قرش إلى 5جنيهات للواحدة،والبروكلي 5 جنيهات،والقرنبيط 5 إلى 6 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 15 جنيها .

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا 6.5 جنيه ،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير جنيه ،والبسلة 16 جنيها ،الفاصوليا 12 جنيها،والفلفل الألوان 20 جنيها،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات،والباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه ،والخيار 8 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 10 جنيهات ،والبصل الأصفر 10 جنيهات،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 12 جنيها،والكوسة 10 إلى 12 جنيها،البطاطس 6.5 جنيه إلى 10جنيهات ،والقلقاس 6.5 جنيه،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وقال التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه،والجزر 6.5 جنيه،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 14 جنيها،والثوم 20 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر البرتقال ابوسره تراوح بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه ، والجوافة 10 إلى 12 جنيها ،والرمان 15 جنيها،الموز الجبلي 15 إلى 17.5 جنيه،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 12.5 جنيه ،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 25 جنيها،والكمثرى 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 16 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 35 جنيها إلى 40 جنيها،الكنتالوب 8 جنيهات إلى 10 جنيهات ،والشمام 6 جنيهات ،والبطيخ 40 جنيها للواحدة علي الاقل .

وأفاد التجار أن سعر التين الابيض 15 إلى 20 جنيها،والتين البرشومي الأسود 15 جنيها،والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 6.5 جنيه ،والبرتقال الصيفي 5 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات .