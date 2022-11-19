انخفاض الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 19-11-2022

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 19 – 11- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والخيار تراجع إلي 6.5 جنيه بدلا من 8 جنيهات، البسلة 20 جنيها ، والبصل والجزر 6.5 جنيه والفاصوليا 8 جنيهات، والفلفل الحامي 10 جنيهات بسوق القطاعي للكيلو.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 70 جنيها، والفلفل الحامي 4 جنيهات، والليمون 5 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للواحدة، والبروكلي 13جنيها، والقرنبيط 8 جنيهات، والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 10 جنيهات للكيلو ، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البطاطا 3.5 جنيه، والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 20 جنيها ،الفاصوليا 8 جنيهات ، والفلفل الألوان 24 جنيها ، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان الملون 6.5 جنيه،والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه ، والخيار 6.5 جنيه.

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 6.5 جنيه، والبصل الأصفر 8 جنيهات ، الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 12 جنيها ،والكوسة 5 جنيهات ، البطاطس 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ، ورق العنب 65 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه،والجزر 6.5 جنيه ، والملوخية جنيهين ونصف، والليمون 10 جنيهات،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

وقال التجار إن سعر البرتقال اليوسفي 8.5 جنيه ، والجوافة 8 جنيهات ،والرمان 5.5 جنيه إلى 10 جنيهات ،الموز البلدي 12.5 إلى 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف، والعنب الكرمسون 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها،والعنب الأحمر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 20 جنيها إلى 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ، والخوخ المستورد 25 جنيها ،والكمثرى 15 جنيها إلى 17 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت من 20 إلى 30 جنيها، والعنب الكرمسون 20 جنيها ،الكنتالوب من 12 جنيها إلى 15 جنيها، والشمام 15 جنيها، والبطيخ 30 جنيها للواحدة على الأقل.

ولفت التجار إلى أن سعر التين الأبيض 20 إلى 25 جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها، والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.