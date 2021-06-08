لايف

«انخفاض الحصيلة اليومية مستمر».. الصحة: 773 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة

وخروج 551 متعافيًا من المستشفيات
المال - خاص 1:31 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21 1:31 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 773 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة وخروج 551 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 197832 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 773 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

اقرأ أيضا  ضبط سائق أتوبيس سياحي لسيره عكس الاتجاه في الغردقة

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 269527 من ضمنهم 197832 حالة تم شفاؤها، و 15437 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

اقرأ أيضا  الصحة: 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و46 وفاة

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة وخروج 677 متعافيًا من المستشفيات، والأحد، سجلت 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة وخروج 733 متعافيًا

اقرأ أيضا  إسرائيل تبدأ في تطعيم المراهقين ضد كورونا

والأحد، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، أن مصر في في مرحلة الانحسار الموجة الثالثة بفيروس كورونا ، متوقعة انخفاض الأعداد بشكل أكبر بحلول فصل الصيف وخروج المواطنين إلى الأماكن المفتوحة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

تكريم «الأكاديمية العربية» في حفل جوائز «شيب تيك» العالمية في دبي

معتز محمود 1:14 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21

حالة الطقس اليوم الأربعاء 9-6-2021 في مصر.. شديد الحرارة والعظمي بالقاهرة 38

دعاء محمود 12:17 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9-6-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:17 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21

الأكبر في الشرق الأوسط.. السيسي يوجه بتنفيذ فوري لمشروع حديقة «تلال الفسطاط» (صور)

المال - خاص 9:35 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

«اقتراحات البرلمان» توافق على إنشاء مراكز تدريب مهني على مستوى الجمهورية لأطفال الشوارع

ياسمين فواز 9:21 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

ترودو يتعهد بالتصدي للجماعات اليمينية في كندا بعد مقتل أسرة مسلمة

أيمن عزام 8:48 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21