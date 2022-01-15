انخفاض الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15-1-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15-1-2022 ، وتراوحت الطماطم بين جنيهين إلى 4 جنيهات ، والجوافة 7.5 جنيه بدلا من 10 جنيهات ، والباذنجان 7 ، والبطاطس والبصل 5 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات ، لدى بائعي التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وكشف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور سجل من 30 إلي 50 جنيها، لوزن 20 كجم، و البصل 3 جنيهات، والخيار 4 جنيهات ،والجزر جنيهين ونصف ، والفلفل 8 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس الجديدة 3 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 4 جنيهات،والبقدونس،الكسبرة،الشبت،أو الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 8 للكيلو ،والفلفل الألوان 22 جنيها ،والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 6 جنيهات ونصف.

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 13 جنيها ،والفلفل الحامي الأخضر 15 جنيها، والكوسة 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 22 جنيها ،والفاصوليا 6.5 جنيه،البطاطس الجديدة 5 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الحار 12 جنيها ، والباذنجان العروس أو الملون 7 جنيهات، والجزر 5 جنيهات ،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 8 جنيهات،والملوخية 12 جنيها للكيلو، والليمون 20 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الجوافة 7.5 جنيه،والبطيخة 50 جنيها،الموز البلدي 8 جنيهات،والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر 17 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها، الأفوكادو 35 جنيها.

أسعار الفاكهة

ولفت التجار إلى أن سعر الرمان 12 جنيها ، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق الأسود 45 جنيها، والقشطة 40 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها، الموز المستورد 20 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 35 جنيها، والعنب البلدي 15 جنيها، والعنب الأحمر 30 جنيها، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر المانجو الزبدية 40 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80 جنيها ،والعويسي 55 جنيها ،والنعومي 35 جنيها.

وقال التجار إن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها، والمانجو دبشة 30 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، البرتقال أبو سرة 7 جنيهات واليوسفي 7 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات.