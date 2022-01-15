اقتصاد وأسواق

انخفاض الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15-1-2022

تفاوت أسعار الخضار والفواكه اليوم في مصر
الصاوي أحمد 10:08 ص, السبت, 15 يناير 22 10:08 ص, السبت, 15 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15-1-2022 ، وتراوحت الطماطم بين جنيهين إلى 4 جنيهات ، والجوافة 7.5 جنيه بدلا من 10 جنيهات ، والباذنجان 7 ، والبطاطس والبصل 5 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات ، لدى بائعي التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وكشف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور سجل من 30 إلي 50 جنيها، لوزن 20 كجم، و البصل 3 جنيهات، والخيار 4 جنيهات ،والجزر جنيهين ونصف ، والفلفل 8 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس الجديدة 3 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 4 جنيهات،والبقدونس،الكسبرة،الشبت،أو الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 8 للكيلو ،والفلفل الألوان 22 جنيها ،والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 6 جنيهات ونصف.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 10-1-2022 فى مصر

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 13 جنيها ،والفلفل الحامي الأخضر 15 جنيها، والكوسة 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 22 جنيها ،والفاصوليا 6.5 جنيه،البطاطس الجديدة 5 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الحار 12 جنيها ، والباذنجان العروس أو الملون 7 جنيهات، والجزر 5 جنيهات ،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 8 جنيهات،والملوخية 12 جنيها للكيلو، والليمون 20 جنيهات.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 15-1-2022 فى مصر

وأوضح التجار أن سعر الجوافة 7.5 جنيه،والبطيخة 50 جنيها،الموز البلدي 8 جنيهات،والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر 17 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها، الأفوكادو 35 جنيها.

أسعار الفاكهة

ولفت التجار إلى أن سعر الرمان 12 جنيها ، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق الأسود 45 جنيها، والقشطة 40 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها، الموز المستورد 20 جنيها.

اقرأ أيضا  استقرار الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 12-1-2022

وألمح التجار إلى أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 35 جنيها، والعنب البلدي 15 جنيها، والعنب الأحمر 30 جنيها، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر المانجو الزبدية 40 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80 جنيها ،والعويسي 55 جنيها ،والنعومي 35 جنيها.

وقال التجار إن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها، والمانجو دبشة 30 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، البرتقال أبو سرة 7 جنيهات واليوسفي 7 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

أسعار السمك اليوم 15-1-2022 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:30 ص, السبت, 15 يناير 22

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 15-1-2022

أحمد اللاهوني 8:47 ص, السبت, 15 يناير 22

أسعار البيض اليوم 15-1-2022 في مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, السبت, 15 يناير 22

بورصة الدواجن اليوم 15-1-2022 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, السبت, 15 يناير 22

أصول “بلاك روك” تتخطى 10 تريليونات دولار.. تعادل صناديق الثروة السيادية مجتمعة

عبدالغفور أحمد محسن 7:41 م, الجمعة, 14 يناير 22

الجمارك: تعليمات جديدة بشأن شحنات الوارد بنظام مرتجع الصادر (ACI) وبرسم العرض والإعادة (مستند)

السيد فؤاد 7:40 م, الجمعة, 14 يناير 22