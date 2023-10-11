انخفاض الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 11-10-2023

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التذبذب اليوم الأربعاء 11-10-2023، وتدرجت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة تراجعت إلى ما بين 5 جنيهات و8.5 جنيه بدلا من 12 جنيها ونصف والفلفل الحامي والرومي 20 جنيها، والبصل 25 جنيها والجزر 30 جنيها والباذنجان 10 جنيهات طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها إلي 200 جنيه والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 6 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 10 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين والجرجير جنيهين للحزمة والفاصوليا 16 جنيها والبامية 40 جنيها و45 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر البطاطا 3.5 جنيه و6.5 جنيه والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والباذنجان الملون 12 جنيها والخيار البلدي 8 جنيهات والخيار الصوب 10 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر البصل الأصفر 26 جنيها والبصل الأحمر 26 جنيها والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 6.5 جنيه و12 جنيها، ورق العنب 80 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات والجزر 30 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 16 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 50 جنيها والعنب الأحمر 30 جنيها والعنب البلدي 15 جنيها والبرتقال ابو سره 8جنيهات والجوافة 8 جنيهات والموز 15 جنيها إلى 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 65 جنيها والتفاح الأحمر 90 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيها إلى 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والأفوكادو 200 جنيه والخوخ 50 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 20 جنيها إلي 50 جنيها والتين 12 جنيها والكنتالوب 15 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوح من 30 جنيها و 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و45 جنيها والبطيخ 70 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12 و25 جنيها.

وأفاد التجار أن البرتقال البلدي 50 جنيها والبرتقال الصيفي 55 جنيها والتين 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 35 جنيها والبلح البرحي 40 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 15 جنيها للكيلو.