انخفاض الجوافة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-10-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التحرك اليوم الأربعاء 5- 10- 2022 وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه ،الباذنجان العروس والأبيض 9 جنيهات بدلا من 8 جنيهات والفلفل الرومي 12 جنيها، والجزر والبطاطس 9 جنيهات ، والفاصوليا 18 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 130 جنيها ،والفلفل الحامي 6 جنيهات ، والليمون 9 جنيهات ،والكوسة 6 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 3.5 جنيه،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 18 جنيها ،والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 9 جنيهات، والباذنجان الملون 9 جنيهات ، والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

وذكر التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 13جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 5 جنيهات إلى 12 جنيها،البطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 9 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 15 جنيها ،والبامية من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات ونصف .

وأوضح التجار أن سعر الجوافة من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات ،و العنب الأسود 15 جنيها ، والعنب الأخضر 15 جنيهات ،والعنب الأحمر 12.5 جنيه ، والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها،والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها، والكاكا 12 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 70 جنيها ، والخوخ 30 جنيها،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها ، والرمان 8 جنيهات .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ،ومانجو الفونسو 18جنيها .

أسعار الفاكهة

و كشف التجار أن سعر المانجو نعومي 25 جنيها ، والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات،والشمام 5 جنيهات،والبطيخ من 30 جنيهات إلى 70 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأفاد التجار أن سعر التين الابيض ب15 جنيها، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، و البرتقال أبو سرة 8 جنيهات ، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .