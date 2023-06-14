انخفاض الجلوتوفيد.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 14-6-2023

واصلت أسعار أعلاف الدواجن والخامات التذبذب اليوم الأربعاء 14-6 -2023 وتراوحت أسعار الطن بين 22000 إلى 24000 جنيه لأصناف البادي المخصص لتسمين القطعان وعلف الماشية 17750 جنيها للطن وعلف البط 23300 جنيه وأعلاف دواجن إنتاج البيض 20000 للطن وأعلاف السمك 28500 جنيه.

وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12700 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10600 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 33 ألف جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 34 ألف جنيه للمحلي و32000 في المستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والجلوتوفيد المحلي سجل 10000 جنيه بدلا من 10500 جنيه والردة 11000 جنيه.

وأشار التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه بدلا من 48000 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 10500 جنيه وكسر الصويا 17000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12900 جنيه والذرة البيضاء المحلية 13000.

وأكد التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الغفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22 ألف جنيه و 24 ألف جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وأوضح السيد أن انخفاض أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.