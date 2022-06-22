انخفاض الجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإربعاء 22-6-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 22- 6 – 2022 وتراوحت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات وارتفعت البامية مرة أخرى إلى 25 جنيها كأقصي سعر ، والفلفل الرومي 6 جنيهات ،و البطاطس 4 جنيهات، في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

ونوه التجار إلي أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 80 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 17 جنيه ، والكوسة أو الخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيها ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر البطاطا الحلوة 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 10 جنيهات إلى 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، والباذنجان الملون 6 جنيهات .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل البلدي 6 جنيهات ، والفلفل الحامي أو بسكرة 6 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات ، والكوسة من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه ، البطاطس 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ، و الجزر 4 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 40 جنيها ،والبامية تراوحت من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الأحمر والأخضر البلدي سجل 12 جنيها ، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح من 10 جنيهات إلى 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات،و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والبرقوق 15 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر العنب الأحمر المستورد 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ،والعنب الكرمسون البلدي ب12 جنيها ،الكنتالوب من 5 جنيهات ،والشمام 5 جنيهات ، والبطيخ من 15 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5جنيهات، والبرتقال الصيفي 3.5 جنيه .