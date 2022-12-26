انخفاض الجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 26-12-2022

تراجعت أسعار الخضروات واستقرت الفاكهة اليوم الإثنين 26- 12- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلي 8 جنيهات، بينما سجل الجزر والخيار 6.5 جنيه وتراجع الباذنجان الرومي إلى 5 جنيهات والباذنجان العروس 8 جنيهات ، الفلفل 14 جنيها، والبصل 10 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيها إلى 130 جنيها، والفلفل الحامي 7 جنيهات،والليمون 7 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات،والخيار 3.5 جنيه،والباذنجان 3 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات .

وقال التجار أن سعر الكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والبروكلي 5 جنيهات،والقرنبيط 7 جنيهات إلى 10 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 3 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر البطاطا 6.5 جنيه ،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجيرنصف جنيه،والبسلة 15 جنيها ،الفاصوليا 8 إلى 12 جنيها ،والفلفل الألوان 20 جنيها،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات،والباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الرومي 5 جنيهات ،والخيار الصوب 6.5 جنيه .

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 10 جنيهات ،والبصل الأصفر 10 جنيهات،الفلفل الأحمر أو الشطة 15جنيها،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 12 جنيها ،والكوسة 10 إلى 12 جنيها،البطاطس 6.5 جنيه إلى 10جنيهات ،والقلقاس 6.5 جنيه،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه،والجزر 6.5 جنيه،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 14 جنيها، والثوم 20 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر البرتقال أبوسره تراوح بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه ،والجوافة من 10 جنيهات إلى 12 جنيها ،والرمان 15 جنيها، الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 12.5 جنيه، والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 30 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 35 جنيها،والكمثرى 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 35 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيها.

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها، الكنتالوب 6 جنيهات إلى 8 جنيهات،والشمام 6 جنيهات ،والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

ولفت التجار إلي أن سعر التين الأبيض 15 إلى 20 جنيها،والتين البرشومي الأسود 15 جنيها،والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 6.5 جنيه،والبرتقال الصيفي 5 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات.