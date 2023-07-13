انخفاض الجزر.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 13-7-2023

تباينت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الخميس 13-7-2023 وتراوحت الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والبامية 30 جنيهًا، والخيار الكوسة 12 جنيهًا، والبصل 20 جنيهًا، والبطاطس 12 جنيهًاـ والباذنجان 8 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والجزر 12 جنيهًا، بدلًا من 16 بسوق التجزئة، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 12 جنيهًا، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه ونصف للحزمة، والفاصوليا 30 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والخيار البلدي 12 جنيهًا، والخيار الصوب 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 20 جنيهًا على الأقل، والبصل المقور 20 جنيهًا، والبصل الذهبي 20 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والكوسة 8 إلى 12 جنيهًا، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل البلدي 16 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والجزر 16 جنيهًا، والليمون 24 جنيهًا، والثوم 40 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، والبرقوق 45 جنيهًا، والعنب الأحمر 30 جنيهًا، والعنب الأخضر 25 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 20 جنيهًا، والعنب الأسود 30 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 50 جنيهًا، والتفاح البلدي 40 جنيهًا، والكمثرى 60 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ البلدي 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر المانجو تراوح من 35 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا، والشمام 10 جنيهات، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

وأكد التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 20 جنيهًا، والتين 70 جنيهًا.