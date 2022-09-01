انخفاض التين.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 1-9-2022

استقرت أسعار الخضراوات وانخفضت الفاكهة اليوم الخميس 1- 9- 2022، وتراوحت الطماطم من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والتين والعنب 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، والفلفل الرومي 6.5 جنيه والفلفل الألوان 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 4 جنيهات، والبطاطس 10 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والفلفل الحامي 3 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 6 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر البطاطا للمستهلك 3.5 جنيه، والبقدونس، الكسبرة، الشبت أو الجرجير من 50 قرشًا إلى جنيه، الفاصوليا 36 جنيهًا، والفلفل الألوان 12 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، والباذنجان الأبيض، الملون، العروس/ الرومي 5 جنيهات والخيار 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

وأكد التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 10 جنيهات، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 6 جنيهات ونصف، والكوسة 10 جنيهات، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، وورق العنب 24 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، والبامية من 12 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيهًا، والعنب الأخضر 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 20 جنيهًا، الموز البلدي 12 جنيهًا، والموز المستورد 15 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 20 جنيهًا، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيهًا، والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 35 جنيهًا، والأفوكادو 25 جنيهًا، والخوخ 15 جنيهًا، والكمثرى 12 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 40 جنيهًا، والبرقوق الأسود 15 جنيهًا، ومانجو زبدية 12 جنيهًا، والمانجو السكري 15 جنيهًا، والمانجو العويس 25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وأفاد التجار بأن سعر المانجو نعومي 20 جنيهًا، والعنب الأسود البلدي 12 جنيهًا، والعنب الكرمسون 12 جنيهًا، والكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه، والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيهًا للواحدة حسب الوزن.

وذكر التجار أن سعر التين الأبيض 12 جنيهًا، والتين البرشومي الأسود 5 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهًا، والبرتقال البلدي 15 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.