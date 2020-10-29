اقتصاد وأسواق

انخفاض التبادل التجارى بين مصر والجزائر إلى 1.05 مليار دولار العام الماضى

الصادرات المصرية إلى الجزائر سجلت 551 مليون دولار خلال 2019، مقابل 979 مليونًا خلال 2018
أحمد اللاهوني 2:03 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20 2:03 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20

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انخفض حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر إلى 1.05 مليار دولار خلال 2019، مقابل 1.38 مليار دولار خلال عام 2018، وفق تقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه.

الصادرات المصرية إلى الجزائر سجلت 551 مليون دولار

وأوضح التقرير، أن الصادرات المصرية إلى الجزائر سجلت 551 مليون دولار خلال 2019، مقابل 979 مليونًا خلال 2018.

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وارتفعت صادرات مصر إلى الدول العربية بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار خلال العام الماضى 2019، مقابل 9.5 مليار خلال 2018.

وحلت الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة الأولى كأكبر شريك مستقبل للصادرات المصرية خلال 2019 بواقع 2.05 مليار دولار.

الواردات المصرية من الجزائر سجلت 493.8 مليون دولار خلال 2019

وأشار التقرير، إلى أن الواردات المصرية من الجزائر سجلت 493.8 مليون دولار خلال 2019، مقابل 398.1 خلال 2018.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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