انخفاض التبادل التجارى بين مصر والجزائر إلى 1.05 مليار دولار العام الماضى

الصادرات المصرية إلى الجزائر سجلت 551 مليون دولار خلال 2019، مقابل 979 مليونًا خلال 2018

انخفض حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر إلى 1.05 مليار دولار خلال 2019، مقابل 1.38 مليار دولار خلال عام 2018، وفق تقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه.

الصادرات المصرية إلى الجزائر سجلت 551 مليون دولار

وأوضح التقرير، أن الصادرات المصرية إلى الجزائر سجلت 551 مليون دولار خلال 2019، مقابل 979 مليونًا خلال 2018.

وارتفعت صادرات مصر إلى الدول العربية بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار خلال العام الماضى 2019، مقابل 9.5 مليار خلال 2018.

وحلت الإمارات العربية المتحدة فى المرتبة الأولى كأكبر شريك مستقبل للصادرات المصرية خلال 2019 بواقع 2.05 مليار دولار.

الواردات المصرية من الجزائر سجلت 493.8 مليون دولار خلال 2019

وأشار التقرير، إلى أن الواردات المصرية من الجزائر سجلت 493.8 مليون دولار خلال 2019، مقابل 398.1 خلال 2018.