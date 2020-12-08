انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8-12-2020

تراجعت أسعار الخضروات واستقرت الفاكهة اليوم الثلاثاء 8-12-2020 في الأسواق ، وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 مقابل 9 أمس والبطاطس 2.5 بدلا من 3.5 جنيه، والبصل الأحمر والذهبي من 6.5 إلي 8، والثوم 45 جنيها، والخيار الصوب 8 إلي 10، والباذنجان الرومي 2 جنيه طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن البسلة مستقرة عند 8 جنيهات، والفلفل الألوان 20 والكوسة 6 والجزر 8 جنيهات والفلفل الرومي و الحامي من 3.5 إلي 6 جنيهات، والكرنب من 10 إلى 12 جنيهًا للواحدة.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن الباذنجان العروس الأبيض أو الأسود تراوح من 3.5 جنيه إلي 4 ، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والفاصوليا 6 جنيهات، والبامية 22 جنيها للكيلو، والملوخية 2 جنيه للحزمة، والليمون 8 جنيهات.

وذكر التجار أن الموز البلدي تراوح من 7.5 إلي 10 جنيهات، والبلح الأسود 8 جنيهات، والتفاح الأحمر من 15 إلى 25 جنيهًا والتفاح الأخضر من 15 إلى 35 جنيها، والتفاح الأصفر من 15 إلى 20، والموز المستورد 25 جنيها، والبلح البرحي 25.

وقال التجار إن العنب البلدي بـ 8.5، والعنب البناتي 12 والكنتالوب 5 جنيهات ، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 20 جنيهًا، والخوخ 30 جنيها، والبرتقال اليوسفي 5 ، والبرتقال أبوسرة 5.

وأضاف التجار أن سعر المانجو الزبدية 20 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والجوافة 7.5 ،والرمان من 5 جنيهات إلي 8.5 والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها، والتين 5 إلى 7.5 جنيه والكوسة: 4 إلي 6 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

الجزر : 8 جنيهات

البسلة: 8 جنيهات

الباذنجان العروس: 4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 1.5 جنيه

الليمون: 8 جنيهات

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

الفلفل الحامي: 6 جنيهات

الفلفل الألوان: 22 جنيها

البامية: 22 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 3.5 جنيه

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 25 جنيها

موز بلدي: 10 جنيهات

الجوافة: 7.5 جنيه

العنب البلدي: 8.5 جنيه

البرقوق: 25 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 20 جنيهًا

التفاح الأحمر: 20 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 5 جنيهات

الرمان: 8.5 جنيه

أسعار الخضروات في سوق العبور

وارتفعت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء وتراوح قفص الطماطم من 90 إلي 130 جنيهًا ، حسب الحجم ، والكيلو 7 جنيهات والبطاطس والباذنجان من جنيه إلى 2 جنيه ، والليمون 6 جنيهات، والبسلة 7 جنيهات والفاصوليا 3 جنيهات، والجوافة 5 ، والكانتالوب 3 جنيهات، والكوسة 4.5، والجزر في سوق الجملة 4 جنيهات، والفلفل الرومي 3 جنيهات، والفلفل الحامي 3 جنيهات.