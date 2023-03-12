انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 12-3-2023

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 12-3-2023 وسجلت أسعار الباذنجان الأبيض 12 جنيها والباذنجان الرومي والعروس 12 جنيها والبطاطس تراجعت إلى 6.5 بدلا من 7.5 جنيه والخيار والكوسة والطماطم والجزر 6.5 إلى 8 جنيهات والبصل الأحمر 15 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلي 145 جنيها والفلفل الحامي 14 جنيها والليمون 6 جنيهات والكوسة 4 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

والمح التجار إلي أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 35 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 12 إلى 16 جنيها والباذنجان الملون 14 جنيها والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 8 والخيار 8 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 6.5 جنيه والقلقاس 12 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12.5 إلى 15 جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلى 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة.

ونوه التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها.