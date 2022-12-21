انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 21-12-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا اليوم الأربعاء 21- 12- 2022 ، وتراوح سعر الطماطم ، والجزر ، والخيار بين 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات، الفلفل بأنواعه 12 جنيها ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والبسلة 14 جنيها، والبروكلي، والقرنبيط 7 جنيهات 6.5 جنيه، والبصل 10 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار إن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيها إلي 130 جنيها، والفلفل الحامي 6 جنيهات،والليمون 8 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات،والخيار 3.5 جنيه، والباذنجان 3 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الكابوتشا تراوح بين 175 قرشا إلى 5 جنيهات للواحدة،والبروكلي 5 جنيهات،والقرنبيط 5 إلى 7 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات، والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 15 جنيها.

أسعار الخضروات

وألمح التجار إلي أن سعر البطاطا 6.5 جنيه ،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير جنيه ،والبسلة 14 جنيها ،الفاصوليا 12 جنيها،والفلفل الألوان 20 جنيها،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات،والباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه ،والخيار الصوب 8 جنيهات .

ونوه التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 10 جنيهات ،والبصل الأصفر 10 جنيهات،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 12 جنيها،والكوسة 10 إلى 12 جنيها،البطاطس 6.5 جنيه إلى 10جنيهات ،والقلقاس 6.5 جنيه،ورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه،والجزر 6.5 جنيه، والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 14 جنيها،والثوم 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه ، والجوافة 10 إلى 12 جنيها ،والرمان 15 جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 12.5 جنيه ،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والأفوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 25 جنيها،والكمثرى 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 16 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيها.

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 35 جنيها إلى 40 جنيها، الكنتالوب 6 جنيهات إلى 8 جنيهات،والشمام 6 جنيهات ،والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وأكد التجار أن سعر التين الأبيض 15 إلى 20 جنيها،والتين البرشومي الأسود 15 جنيها،والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 6.5 جنيه ،والبرتقال الصيفي 5 جنيهات واليوسفي 10 جنيهات.