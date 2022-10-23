انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 23-10-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 23- 10- 2022 ،فانخفضت البطاطس والطماطم وارتفع البصل ، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه ،والباذنجان الرومي 8 إلى 10 جنيهات،والخيار 10 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 100 جنيها،والفلفل الحامي 4 جنيهات،والليمون 8 جنيهات ،والكوسة 6 جنيهات،والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا 6 جنيهات للواحدة للمستهلك ،والبروكلي 12 جنيها ، والقرنبيط 11 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ،والأبيض 11 جنيها للكيلو ، والسبانخ 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 10 جنيهات إلى 20 جنيها ، والفلفل الألوان من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات ، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن البصل الاحمر 5.5 جنيه ، والبصل الأصفر 6 جنيهات،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والفلفل الرومي 12جنيها ، والكوسة 6 جنيهات إلى 12 جنيها ، البطاطس 12 جنيها ، والقلقاس 8 جنيهات ، ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والجزر 12 جنيها ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ، والبامية من 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والثوم 10 جنيهات .

وقال التجار أن سعر الجوافة تراوح من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، والرمان من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات،والعنب الاخضر 15 جنيها ،والعنب الأحمر 12.5جنيه،والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 6.5 جنيه إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 25 إلى 35 جنيها ، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها، والافوكادو 60 جنيها ، والخوخ 25 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والرمان 7 و10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها ، والبرقوق الأسود 25 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الزبدة ب20 جنيهات ،والمانجو الكيت / الكنت 20 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر التين الابيض 15جنيها ، والتين البرشومي الأسود 8 إلي 10 جنيهات،و البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات،والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .