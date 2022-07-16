انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16-7-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا اليوم السبت 16-7-2022، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات، والبصل جنيهين ونصف إلى 5 جنيهات، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والفلفل الرومي 8 جنيهات، والخيار 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلى 40 جنيها، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والليمون 20 جنيها، والكوسة 4 جنيهات، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات، البقدونس، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للربطة، الفاصوليا 15 جنيها، والفلفل الألوان 12 جنيها، والباذنجان الأبيض، الملون أو العروس جنيهين ونصف إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، البطاطس 6.5 جنيه، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، وورق العنب 22 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية 4 جنيهات للكيلو ، والليمون 40 جنيها، والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ونصف.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 12.5 جنيه، والعنب الأحمر 15 جنيها، والمشمش 12 جنيها، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 12 جنيها إلى 30 جنيها، والتفاح الأحمر 15 جنيها، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها، والأفوكادو 30 جنيها، والخوخ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والكمثرى 40 جنيها، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها.

وكشفوا أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها، عنب أسود مستورد 15 جنيها، والعنب الكرمسون بـ10 جنيهات، الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 20 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأضاف التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7جنيهات.