انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 10-6-2022

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة تفاوتا اليوم الجمعة 10 – 6 – 2022، وتراوحت الطماطم بين 7.5 جنيه إلى10 جنيهات،الفلفل الحامي 6جنيهات والبطاطس 5 جنيهات والخيار والبصل 5 جنيهات والباذنجان الملون 8جنيهات في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر الطماطم بسوق العبور تأرجح بين جنيهين و إلي 6 جنيهات ، والفلفل البلدي 7 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة / الخيار 3.5 جنيه ، والباذنجان جنيهين ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة الواحدة ، البسلة 12 جنيها ، الفاصوليا 12 جنيها ، والفلفل الألوان 10 جنيهات إلى 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض من جنيهين إلى 7 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وألمح التجار أن سعر الفلفل الحار الشطة 6 جنيهات، والفلفل الحامي 12 جنيها، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 4 جنيهات ، البطاطس الجديدة 4 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 12 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ، و الجزر 7 جنيهات ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ،والملوخية 10 جنيهات للكيلو ، والليمون 14 جنيها إلي 20 جنيها ،والبامية من 10 جنيهات إلى 25 جنيها والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها ،والعنب الاخضر 15 جنيها ، والمشمش 12 جنيها ،و الجوافة 15 جنيها ، الموز البلدي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 جنيها ، و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ، والافوكادو 20 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها،والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر العنب الاحمر المستورد 20 جنيها ، عنب أسود مستورد 20 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي ب15 جنيها ،الكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والشمام 12 جنيها ، والبطيخ من 15 جنيها إلى 25 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وقال التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5جنيهات، والبرتقال الصيفي 3.5 جنيه .