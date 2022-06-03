انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 3-6-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم استقرار ا اليوم الجمعة 3 – 6 – 2022 وتراوحت الطماطم بين 7 جنيهات إلى 12 جنيها للكيلو ، والبامية من 16 إلى 25 جنيها ،والبطاطس 4 جنيهات إلي 7 جنيهات والخيار من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات والملوخية 10 جنيهات في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وذكر التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيها إلي 190 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 6 جنيهات ، والكوسة / الخيار 3.5 جنيه، والباذنجان 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ونصف،والبطاطا 5 جنيهات ، الخضرة كالبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، البسلة 12 جنيها ، الفاصوليا 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض 6 جنيهات، والباذنجان الملون 7 جنيهات .

أسعار الخضروات

وكشف التجار إلي أن سعر الفلفل الحار / الشطة 8 جنيهات ، والفلفل البلدي 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات ، البطاطس الجديدة 6.5 جنيه ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ،و الجزر 7 جنيهات ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 10 جنيهات للكيلو ، والليمون 16 جنيها ،والبامية من 16 جنيها إلى 28 جنيها .

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها ،والعنب الاخضر 10جنيهات ، والمشمش 15 جنيها،و الجوافة 15 جنيها ، الموز البلدي من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 جنيها ، و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ، والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر العنب الاحمر المستورد 25 جنيها ، عنب أسود مستورد 25 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي ب15 جنيها ،الكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والبطيخ من 15 إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وكشف التجار أن البرتقال أبو سرة 10جنيهات، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .