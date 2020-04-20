انخفاض البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم 20-4-2020

هدأت المعاملات التجارية في سوق العبور لتجارة الخضروات والفاكهة بالجملة نتيجة عزوف المزارعين عن جمع وتوريد محاصيلهم اليوم بسبب أعياد شم النسيم .

وأوضح التجار أن بعض المزارعين من يعتقد بإغلاق السوق وهو ما لم يحدث متوقعين أن تنخفض الأسعار غدا نتيجة تكالب مزارعى الخضروات والفاكهة علي الجمع والتوريد لسوق العبور.

وتباينت أسعار الخضروات والفاكهة فى جميع الأصناف اليوم الإثنين 20-4-2020 بسبب إجازات عيدى الميلاد والربيع، طبقا لعدد من التجار فى قطاع الجملة نتيجة تراجع معدلات التوريد .

وأشار التجار الي أن سعر الثوم 11جنيها بدلا من 9 و الليمون 14 جنيها وكذلك قفص الطماطم سجل من 30 إلى 50 جنيها .

وفيما يلى أسعار الخضروات في سوق التجزئة حيث انخفض البصل الأحمر:

الطماطم:4.5 جنيه

البطاطس:4 جنيهات

الخيار :7 جنيهات

الفلفل:10 جنيهات

الكوسة:5 جنيهات

البصل الأحمر القديم: 7 جنيهات مقابل 12 أمس

البسلة:8 جنيهات

الفاصوليا:9 جنيهات

الجزر:6 جنيهات

القلقاس:10جنيهات

الليمون:20 جنيها

خس كابوتشا:3.5 جنيه

الباذنجان الابيض: 8 جنيهات

الباذنجان الاسود: 7 جنيهات

الباذنجان الرومي :6 جنيهات

الملوخية:10جنيهات

البامية:45 جنيها

السبانخ:8 جنيهات

شهدت الأسواق المصرية خلال الساعات الماضية اقبال علي سلع موسم شم النسيم مثل الليمون والخس والجرجير والجزر والفجل والبطاطس والطماطم والفلفل والنعناع والبصل .

وتراوح سعر الحزمة بين جنيه إلى جنيهين حيث سجل البصل الاخضر150 قرشا للربطة والجرجير جنيه واحد ورابطة الخس جنيهين والفلفل الحامى 8 جنيهات وربطة النعناع جنيه والفجل جنيه أيضا والجزر 6 جنيهات للكيلو .

ويعود احتفال المصريين الي عصور الفراعنة حيث كان المصرى القديم يحتفل من خلال تناول السمك المملح مع البيض الملون وهى عادة توارثتها الأجيال حتى العصر الحديث .