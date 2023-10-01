انخفاض البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 1-10-2023

تماسكت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 1-10-2023 وتدرجت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، بحسب الجودة، والبطاطس 14 جنيها والكوسة والخيار 12 جنيهًا، والبصل 25 جنيها إلي 26 جنيها والجزر 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والملوخية 3 جنيهات بسوق القطاعي طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 250 إلى 320 جنيها، والفلفل الحامي 10 جنيهات، والليمون 6 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 10 جنيهات، والبروكلي 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيهًا، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات

وألمح التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 40 جنيهًا، والبامية 30 جنيهًا و40 جنيهًا، والفلفل الألوان 30 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات، والخيار البلدي 6.5 جنيه، والخيار الصوب 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والثوم البلدي 40 جنيهًا للكيلو والثوم الصيني 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر البصل الأصفر 25 جنيهًا، والبصل الأحمر 25 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 20 جنيهًا، والكوسة 8.5 جنيه، إلي 12 جنيهًا، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل البلدي 20 جنيهًا.

ولفتوا إلى أن سعر الباذنجان الرومي 8.5 جنيه، والجزر 30 جنيها والليمون 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا، والبرقوق 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 25 جنيهًا، والعنب البناتي 20 جنيهًا، والعنب البلدي 12 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهًا، والجوافة 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا بدلا من 12.5 جنيه والموز 12.5 إلى 25 جنيهًا بدلا من 20 جنيها، والعنب الأسود 35 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفواكه

وأكدوا أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيهًا، والتفاح الأحمر 90 جنيهًا، والتفاح الأخضر 80 إلى 180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 200 جنيهوالخوخ 50 جنيهًا.

وكشفوا أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيها إلى 90 جنيها، والبرقوق الأسود 20 جنيها إلى 50 جنيها، والتين 25 جنيهًا، والكنتالوب 25 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 30 إلى 80 جنيها والمشمش 40 و45 جنيها والبطيخ 70 جنيها للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 12 و25 جنيهًا.

وأكد التجار أن البرتقال البلدي 50 جنيها والبرتقال الصيفي 55 جنيها والتين 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 35 جنيها والبلح البرحي 45 جنيها، والبلح السماني والأسود والرطب 10 جنيهات للكيلو.